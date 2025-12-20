Совершенно новая Corolla выходит на рынок: какие новшества предложит Toyota?

Toyota Corolla получила гибридную систему на базе 1,8-литрового мотора

Совместное предприятие FAW Toyota огласило мероприятия, приуроченные к фестивалю Corolla Day – празднику для владельцев Toyota Corolla 2025, который пройдет 21 декабря.

Как сообщает китайская пресса, именно в этот день стартуют официальные продажи новой модели. Для подготовки к этому событию бренд запустил ряд поощрительных акций. С 5 по 21 декабря клиенты, записавшиеся на тест-драйв новой Corolla, смогут получить сертификат на запчасти на сумму 100 юаней (примерно 1100 рублей). Также владельцам Corolla, которые посетят дилерские центры до 31 декабря, будут предложены различные бонусы, включая бесплатную комплексную диагностику автомобиля.

Новая Corolla получила совершенно измененную переднюю часть с С-образными фарами, аналогичными тем, что на Camry XV80 и Prius XW60. Одним из главных изменений стало увеличение размеров кузова: его габариты составляют 4710×1780×1435 мм, а колесная база увеличилась до 2750 мм. По сравнению с предшествующим поколением длина кузова увеличена на 35 мм, а расстояние между осями – на 50 мм, что должно улучшить комфорт задних пассажиров. Увеличены также задние двери.

Салон претерпел значительные изменения. Центр консоли был полностью переработан: добавлена атмосферная подсветка, изменился дизайн дефлекторов вентиляции. Новая система мультимедиа оснащена экраном диагональю 12,9 дюйма и поддерживает интерфейсы Huawei HiCar, Apple CarPlay и CarLink. Центр тоннеля также был обновлен.

Кроме того, новая Corolla в любой комплектации будет комплектоваться пакетом помощи Toyota Pilot, который включает системы удержания в полосе (LDA), прогнозируемой помощи водителю (PDA) и функцию экстренной остановки (EDSS).

Линейка моторов включает гибридную систему на базе 1,8-литрового атмосферного двигателя, а также классический 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 171 л.с.

