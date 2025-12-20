#
Toyota Land Cruiser 70 by PVS Automotive
20 декабря
Этот Лэнд Крузер стоит втрое дороже обычного: что в нем особенного?
PVS Automotive представила уникальный Toyota...
Внедорожники УАЗ получат улучшенную шумоизоляцию
20 декабря
Внедорожники УАЗ получат улучшенную шумоизоляцию
УАЗ автоматизировал процесс нанесения мастики...
Раскрыта статистика параллельного импорта машин в РФ с 2022 года: данные удивят
20 декабря
Раскрыта статистика параллельного импорта машин в РФ с 2022 года: данные удивят
С начала 2022 года в РФ неофициально ввезено...

Совершенно новая Corolla выходит на рынок: какие новшества предложит Toyota?

Toyota Corolla получила гибридную систему на базе 1,8-литрового мотора

Совместное предприятие FAW Toyota огласило мероприятия, приуроченные к фестивалю Corolla Day – празднику для владельцев Toyota Corolla 2025, который пройдет 21 декабря.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Как сообщает китайская пресса, именно в этот день стартуют официальные продажи новой модели. Для подготовки к этому событию бренд запустил ряд поощрительных акций. С 5 по 21 декабря клиенты, записавшиеся на тест-драйв новой Corolla, смогут получить сертификат на запчасти на сумму 100 юаней (примерно 1100 рублей). Также владельцам Corolla, которые посетят дилерские центры до 31 декабря, будут предложены различные бонусы, включая бесплатную комплексную диагностику автомобиля.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla
Новая Corolla получила совершенно измененную переднюю часть с С-образными фарами, аналогичными тем, что на Camry XV80 и Prius XW60. Одним из главных изменений стало увеличение размеров кузова: его габариты составляют 4710×1780×1435 мм, а колесная база увеличилась до 2750 мм. По сравнению с предшествующим поколением длина кузова увеличена на 35 мм, а расстояние между осями – на 50 мм, что должно улучшить комфорт задних пассажиров. Увеличены также задние двери.

Салон претерпел значительные изменения. Центр консоли был полностью переработан: добавлена атмосферная подсветка, изменился дизайн дефлекторов вентиляции. Новая система мультимедиа оснащена экраном диагональю 12,9 дюйма и поддерживает интерфейсы Huawei HiCar, Apple CarPlay и CarLink. Центр тоннеля также был обновлен.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

Кроме того, новая Corolla в любой комплектации будет комплектоваться пакетом помощи Toyota Pilot, который включает системы удержания в полосе (LDA), прогнозируемой помощи водителю (PDA) и функцию экстренной остановки (EDSS).

Линейка моторов включает гибридную систему на базе 1,8-литрового атмосферного двигателя, а также классический 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 171 л.с.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 39
20.12.2025 
Фото:Autohome
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+31