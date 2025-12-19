Запчасти по VIN: в России создадут цифровую «карту» для китайских авто

В России хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы было проще разобраться

Госдума прорабатывает законопроект о единой базе автозапчастей, чтобы владельцы и сервисы больше не мучились с подбором деталей к популярным автомобилям из КНР.

Владельцы китайских автомобилей в России массово сталкиваются с проблемой при ремонте: даже оригинальные запчасти, заказанные по VIN-коду, часто не подходят к конкретной машине.

Причина – в постоянном обновлении моделей производителями и отсутствии актуальных каталогов. Чтобы решить эту проблему, в Госдуме предлагают ввести цифровой учет всех деталей.

Инициатива предполагает создание «цифрового паспорта» для каждого автомобиля – электронной карты с полным перечнем подходящих запчастей, привязанных к уникальному VIN-коду.

Производители или официальные дилеры будут обязаны загружать и обновлять эти данные в единой государственной системе при сертификации машины. Как рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, доступ к актуальным каталогам могут предоставить через «Госуслуги».

Эксперты и автосервисы подтверждают остроту проблемы. По словам механиков, даже в рамках одной модели оригинальные детали могут иметь несколько разных версий, что приводит к путанице и вынуждает закупать несколько вариантов «наугад». Новая система должна сократить время и затраты на подбор, повысить прозрачность ремонта и защитить потребителей, особенно когда автомобили начнут массово выходить из гарантии.

Если законопроект будет поддержан, его могут направить в профильные ведомства уже в ближайшие месяцы.

База данных запчастей станет важным инструментом для рынка, где доля новых китайских автомобилей превышает 50%.

