BMW iX3
20 декабря
Рассекречена альтернативная версия новой Toyota Corolla: в чем ее особенности?

GAC Toyota представила новый седан Levin L с измененным дизайном и оснащением

В Китае представлен новый седан Levin L, здесь его позиционируют как альтренативную версию Toyota Corolla.

Главным отличием Levin L является классический дизайн передней части, тогда как Corolla выполнена в стиле Camry XV80.

Размеры новинки составляют 4695×1780×1435 мм, а колесная база увеличилась до 2750 мм. Внутри установлены цифровая панель приборов с 8,8-дюймовым экраном и медиасистема с 12,9-дюймовым дисплеем на базе SoC Snapdragon 8155P.

Toyota Levin L
Toyota Levin L

Также предусмотрены кожаный руль, 64-цветная подсветка и беспроводная зарядка на 50 Вт.

Все версии Levin L оснастят системой безопасности Toyota Safety Sense 3.0. Базовая версия будет иметь 1,2-литровый турбомотор на 116 л.с, а также планируется гибридная версия с 1,8-литровым двигателем и атмосферный 2,0-литровый мотор на 173 л.с.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:GAC Toyota
20.12.2025 
Фото:GAC Toyota
