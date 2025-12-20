Владельцы китайских машин в России столкнулись с неожиданной проблемой

Китайские авто перестают заводиться из-за промерзания глушителей на морозе

Владельцы китайских автомобилей в сибирских регионах сообщили о трудностях с запуском своих машин из-за проблем с глушителем.

Проблема заключается в том, что глушители промерзают в мороз, и технологическое отверстие для слива конденсата не может эффективно выводить жидкость. В некоторых автомобилях трубы полностью замерзают, так как водители оставляют машины на автозапуске на длительное время, не используя их.

Каждый раз при запуске двигателя и его прогреве накапливается конденсат.

Холостые обороты двигателя не способны удалить излишнюю влагу, что приводит к замерзанию трубы и невозможности завести машину. Эксперты советуют наилучший способ решения этой проблемы – хранить автомобиль в теплом боксе.

«За рулем» можно читать и в MAX