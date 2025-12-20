#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...
ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги
20 декабря
ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги
Сергей Худяков: ответственность за беспилотный...

Владельцы китайских машин в России столкнулись с неожиданной проблемой

Китайские авто перестают заводиться из-за промерзания глушителей на морозе

Владельцы китайских автомобилей в сибирских регионах сообщили о трудностях с запуском своих машин из-за проблем с глушителем.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Проблема заключается в том, что глушители промерзают в мороз, и технологическое отверстие для слива конденсата не может эффективно выводить жидкость. В некоторых автомобилях трубы полностью замерзают, так как водители оставляют машины на автозапуске на длительное время, не используя их.

Каждый раз при запуске двигателя и его прогреве накапливается конденсат.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Холостые обороты двигателя не способны удалить излишнюю влагу, что приводит к замерзанию трубы и невозможности завести машину. Эксперты советуют наилучший способ решения этой проблемы – хранить автомобиль в теплом боксе.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 16
20.12.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0