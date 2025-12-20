Эти ошибки в зимней эксплуатации автомобиля неминуемо ведут к ДТП

Дмитрий Попов: За лето водители забывают особенности зимнего вождения авто

После сезона без снега водители начинают терять «зимние» навыки.

Они переоценивают возможности своего автомобиля и продолжают ездить так, как будто на дороге по-прежнему сухой асфальт. Об этом сообщил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Попов отметил, что ошибки водителей в зимний период стандартны. Управление автомобилем на льду и скользкой дороге требует специфических навыков, которые, как правило, непостоянные. Даже опытные водители могут утратить эти навыки за длительный срок без снега. Восстанавливать их приходится заново.

Основными ошибками являются неправильная оценка скорости и дистанции до впереди идущих автомобилей.

Кроме того, водители могут сохранять привычку совершать резкие маневры. Независимо от типа зимних шин, это не улучшает поведение автомобиля на дороге. Поэтому, по словам эксперта, зимой желательно действовать медленно и осторожно, избегая резких ускорений и ненужных действий.

