#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...
ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги
20 декабря
ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги
Сергей Худяков: ответственность за беспилотный...

Эти ошибки в зимней эксплуатации автомобиля неминуемо ведут к ДТП

Дмитрий Попов: За лето водители забывают особенности зимнего вождения авто

После сезона без снега водители начинают терять «зимние» навыки.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Они переоценивают возможности своего автомобиля и продолжают ездить так, как будто на дороге по-прежнему сухой асфальт. Об этом сообщил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Попов отметил, что ошибки водителей в зимний период стандартны. Управление автомобилем на льду и скользкой дороге требует специфических навыков, которые, как правило, непостоянные. Даже опытные водители могут утратить эти навыки за длительный срок без снега. Восстанавливать их приходится заново.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Основными ошибками являются неправильная оценка скорости и дистанции до впереди идущих автомобилей.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Кроме того, водители могут сохранять привычку совершать резкие маневры. Независимо от типа зимних шин, это не улучшает поведение автомобиля на дороге. Поэтому, по словам эксперта, зимой желательно действовать медленно и осторожно, избегая резких ускорений и ненужных действий.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  РИАМО
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 27
20.12.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0