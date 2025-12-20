#
Как отличить оригинальную запчасть от подделки? Перечислены основные признаки

Аналитики Rossko: 71% поддельных товаров — это автомобильные жидкости и масла

Несмотря на усилия государства и бизнеса в борьбе с поддельными автозапчастями, их количество на российском рынке остается значительным.

Аналитики компании Rossko рассказали, как отличить подделку от оригинальной продукции. Основной источник контрафакта – частные объявления, маркетплейсы и мелкие торговые точки, где отсутствует контроль качества.

По словам Тимура Турсунова, руководителя отдела аналитики Rossko, основными признаками подделок являются крайне низкая цена, отсутствие фирменной упаковки, а также внешние дефекты или неправильная маркировка.

На первом месте среди подделок находятся масла и технические жидкости (71%), за ними следуют фильтры (56%), детали подвески (37%) и автoэлектроника (23,5%).

Специалисты отмечают, что подделки легче всего производить в этих категориях, и покупателям без специальных знаний трудно распознать фальсификат. Уход надежных поставщиков, рост цен на оригинальные детали и увеличение доли онлайн-продаж способствуют распространению контрафакта. Около 60% клиентов Rossco подтвердили, что сталкивались с некачественными запчастями в прошлом году.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
20.12.2025 
Фото:Depositphotos
