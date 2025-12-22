#
Названы китайские марки и модели, ушедшие с авторынка России в 2025-м

Autonews опубликовал список китайских автсобилей, покинувших РФ в 2025 году

В 2025 году российский рынок пережил значительные изменения, так как несколько китайских брендов покинули страну. Издание Autonews.ru составило список автомобилей, которые были сняты с продаж.

Компания Geely прекратила поставки седана Emgrand. Модель уже исчезла с сайта официального представительства, хотя у некоторых дилеров она все еще доступна. Вместо этого белорусская компания Belgee запустила продажу аналогичной модели S50, собранной в Беларуси.

Также Geely решила вывести с нашего рынка компактный кроссовер Coolray. Причины и комментарии от компании отсутствуют, но это авто еще можно найти в дилерских центрах.

Бренд Chery убрал с сайта гибридные модели, включая Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid, который был доступен на рынке с 2025 года. С подобной судьбой столкнулась и модель Tiggo 7 Plug-In Hybrid. В Chery ситуацию не комментируют, однако на рынке появились аналогичные автомобили от компании Tenet.

Китайский бренд Skywell, который вышел на российский рынок в 2022 году, также покидает страну. У него были два кроссовера, включая электромобиль ET5. Все гарантийные обязательства перед владельцами оставшихся автомобилей будут выполнены.

Компания Omoda убрала из модельного ряда седан S5, не дав комментариев о решении. Дилеры подтвердили прекращение поставок, но автомобили все еще можно найти в продаже.

Российский Evolute i-Pro, представляющий собой копию китайского Dongfeng Aeolus E70, больше не производится. Сборка проходила на заводе «Моторинвест» в Липецке.

Источник:  Autonews.ru
Весточкин Ефим
Фото:Depositphotos
22.12.2025 
Фото:Depositphotos
