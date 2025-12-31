Экология
Hyundai готовит первый гибридный Tucson N мощностью в 300 л.с.

Hyundai Tucson N – часть новой стратегии бренда, где будут не только электрокары

Фирменное подразделение N анонсировало свою первую гибридную модель – спортивный внедорожник Tucson N, который станет частью новой стратегии Hyundai, делающей ставку не только на электромобили.

Hyundai раскрывает планы по расширению линейки своих спортивных моделей N. Вслед за электромобилями, такими как IONIQ 5 N, компания представит свой первый высокопроизводительный гибрид - Tucson N.

Ожидается, что новый Tucson N получит брутальный дизайн, вдохновленный флагманским Santa Fe, и гибридную силовую установку мощностью около 300 л.с. Она будет построена на базе нового 1,6-литрового двигателя, который может работать в паре с электромотором на задней оси, обеспечивая полный привод. Инженеры обещают, что кроссовер станет более легким, манвренным и азартным, сохранив при этом повседневную практичность.

Ключевой особенностью гибридных моделей N станет ориентация не на топливную экономичность, а на производительность. Система будет сочетать мгновенный крутящий момент электромотора с мощью бензинового двигателя, что обещает по-настоящему динамичную езду.

Tucson N станет первенцем: в будущем технология может быть адаптирована для более компактных моделей, таких как Kona N или даже хэтчбеки i20 N и i30 N, с акцентом на снижение веса и улучшение управляемости.

Источник:  KCB
Алексеева Елена
Фото:рендер Hyundai Tucson N от Gotcha Cars
Фото:рендер Hyundai Tucson N от Gotcha Cars
