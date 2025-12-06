#
Новый Hyundai Tucson получит смелый дизайн и гибридные версии

Дизайн фар Hyundai Tucson следующего поколения попал на шпионские фото

Появились шпионские фотографии нового поколения популярного кроссовера Hyundai Tucson, который получит новый дизайн, собственную операционную систему и станет гибридным.

Модель 2027 года, скрывающаяся под индексом NX5, полностью отходит от консервативного стиля в сторону смелых линий и футуристической эстетики, намеченной в концепте Hyundai Crater.

Не менее впечатляющие перемены ждут водителя – впервые на Tucson установят новейшую операционную систему Pleos от Hyundai. У нее широкий цифровой дисплей с интуитивным интерфейсом, похожим на смартфон, и встроенный голосовой помощник Gleo. Дополняет картину система автономного вождения уровня 2.5.

Компания делает ставку на экологичность: Tucson будущего поколения будет предлагаться исключительно с гибридными и подключаемыми гибридными силовыми установками, без дизельных версий. Особенно интересен вариант PHEV, который, по данным инсайдеров, сможет проехать до 100 км только на электротяге.

Ожидается, что обновленный Hyundai Tucson выйдет на рынок в третьем квартале 2026 года. Стартовая цена в Южной Корее составит около 34 млн вон (примерно 1,9 млн рублей), что сохранит за моделью статус одного из самых технологичных и конкурентоспособных предложений в своем классе.

Источник:  KCB
Алексеева Елена
Фото:KCB
06.12.2025 
Фото:KCB
