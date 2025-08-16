Hyundai не намерена отказываться от ДВС, но скорректирует политику

Hyundai раскрывает планы по производству гибридов

Подразделение Hyundai N, известное своими заряженными версиями хэтчбеков и электрокаров, готовится к новому этапу развития.

Как стало известно из эксклюзивного интервью изданию AutoExpress, в будущем линейка пополнится не только электромобилями, но и гибридными моделями, сочетающими бензиновые двигатели с электрической тягой.

Вице-президент N Management Group Джун Пак подтвердил, что компания не намерена отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Вместо этого инженеры Hyundai N работают над гибридными системами, которые не просто повысят эффективность, но и добавят мощности, сохранив фирменный драйв. Первой ласточкой станет Tucson N – высокопроизводительная версия популярного кроссовера.

Новый Tucson N обещает быть не просто практичным семейным автомобилем, а настоящим «спортсменом». Ожидается, что под капотом окажется 1,6-литровый гибридный мотор мощностью около 300 л.с., дополненный электромотором на задней оси (для версии с полным приводом). Дизайн унаследует брутальные черты недавно представленного Santa Fe, а настройки шасси сделают его легким и проворным.

Но на этом планы Hyundai N не заканчиваются. В компании рассматривают возможность создания гибридных версий других моделей, включая компактные Kona N, i20 N и i30 N. Как отметил Пак, ключевой задачей станет снижение веса – если инженерам удастся сохранить маневренность даже с гибридной установкой, такие автомобили могут стать новым эталоном динамики.

Таким образом, Hyundai N демонстрирует гибкий подход: пока одни модели, такие как Ioniq 5 N, продвигают электрические технологии, другие будут развивать гибридные решения, предлагая водителям не только мощность, но и живой характер традиционных спортивных автомобилей.

Источник, фото: KCB