Газель и Соболь получили полный бесключевой доступ

Пресс-служба Горьковского автозавода сообщила о внедрении системы полного бесключевого доступа на цельнометаллических фургонах Газель NN и Соболь NN.

На машинах поколения NN уже есть бесключевой доступ, но ранее он позволял не пользоваться кнопками на ключе при открытии дверей кабины, а также при блокировке всех дверей, включая грузовую. Теперь же функционал расширили: можно и открывать створки грузового отделения без брелока в руках. Нововведение облегчит погрузочно-разгрузочные работы, а также избавит от необходимости периодически чистить контактную группу в распашных дверях – вместо нее теперь шлейфы в герметичных кожухах.

Кроме бесключевого доступа, в комплектацию Газель NN и Соболь NN входят:

  • мультимедийная система со встроенной навигацией,
  • телематический модуль,
  • климат-контроль,
  • зимний пакет (предпусковой подогреватель, электрообогрев ветрового стекла, зеркал, руля, передних сидений и топливного фильтра),
  • подрессоренное сиденье водителя,
  • круиз-контроль,
  • система динамической стабилизации ESC,
  • фронтальные подушки безопасности,
  • электропривод стояночного тормоза с функцией автоматического растормаживания,
  • светодиодные фары головного освещения,
  • светодиодные противотуманные фары.

Иннокентий Кишкурно
28.03.2026
28.03.2026 
