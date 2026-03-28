Газель и Соболь получили полный бесключевой доступ

Газель NN и Соболь NN оснастили системой бесключевого доступа в грузовой отсек
Пресс-служба Горьковского автозавода сообщила о внедрении системы полного бесключевого доступа на цельнометаллических фургонах Газель NN и Соболь NN.
На машинах поколения NN уже есть бесключевой доступ, но ранее он позволял не пользоваться кнопками на ключе при открытии дверей кабины, а также при блокировке всех дверей, включая грузовую. Теперь же функционал расширили: можно и открывать створки грузового отделения без брелока в руках. Нововведение облегчит погрузочно-разгрузочные работы, а также избавит от необходимости периодически чистить контактную группу в распашных дверях – вместо нее теперь шлейфы в герметичных кожухах.
Кроме бесключевого доступа, в комплектацию Газель NN и Соболь NN входят:
- мультимедийная система со встроенной навигацией,
- телематический модуль,
- климат-контроль,
- зимний пакет (предпусковой подогреватель, электрообогрев ветрового стекла, зеркал, руля, передних сидений и топливного фильтра),
- подрессоренное сиденье водителя,
- круиз-контроль,
- система динамической стабилизации ESC,
- фронтальные подушки безопасности,
- электропривод стояночного тормоза с функцией автоматического растормаживания,
- светодиодные фары головного освещения,
- светодиодные противотуманные фары.
28.03.2026
