Газель и Соболь получили полный бесключевой доступ

Газель NN и Соболь NN оснастили системой бесключевого доступа в грузовой отсек

Пресс-служба Горьковского автозавода сообщила о внедрении системы полного бесключевого доступа на цельнометаллических фургонах Газель NN и Соболь NN.

На машинах поколения NN уже есть бесключевой доступ, но ранее он позволял не пользоваться кнопками на ключе при открытии дверей кабины, а также при блокировке всех дверей, включая грузовую. Теперь же функционал расширили: можно и открывать створки грузового отделения без брелока в руках. Нововведение облегчит погрузочно-разгрузочные работы, а также избавит от необходимости периодически чистить контактную группу в распашных дверях – вместо нее теперь шлейфы в герметичных кожухах.

Кроме бесключевого доступа, в комплектацию Газель NN и Соболь NN входят:

мультимедийная система со встроенной навигацией,

телематический модуль,

климат-контроль,

зимний пакет (предпусковой подогреватель, электрообогрев ветрового стекла, зеркал, руля, передних сидений и топливного фильтра),

подрессоренное сиденье водителя,

круиз-контроль,

система динамической стабилизации ESC,

фронтальные подушки безопасности,

электропривод стояночного тормоза с функцией автоматического растормаживания,

светодиодные фары головного освещения,

светодиодные противотуманные фары.