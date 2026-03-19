#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грузовики Валдай получили два крупных обновления
Грузовики Валдай получили два крупных обновления

Валдай 8 и Валдай 12 начали оснащаться системой курсовой устойчивости

Техника Горьковского автозавода продолжает пополняться важными электронными системами: летом 2025 года систему курсовой устойчивости получили моноприводные Соболи и Газели, к февралю 2026-го дело дошло до версий 4х4, а теперь и до среднетоннажников Валдай 8 и Валдай 12.

Точнее, речь о более масштабной системе динамической стабилизации, где собственно курсовая устойчивость – лишь часть, но главная. Это хорошо известная нам ESC, удерживающая траекторию движения при торможении, разгоне или обгоне. Ее можно отключить кнопкой на центральной консоли. Помимо этого есть ряд подсистем: ABS (антиблокировочная система), EBD (электронная система распределения тормозных усилий), HSA, то есть система помощи при трогании на подъем.

Пресс-служба сообщает, что система динамической стабилизации будет доступна на обеих моделях начиная с базовой версии.

Второе важное нововведение, которое появится на Валдай 8 и Валдай 12 вместе со стабилизацией, – это новая комбинация приборов.

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Она включает большой многофункциональный цветной дисплей и дополнительные функции настройки борткомпьютера. Дизайн новой приборки среднетоннажников – в  том же стиле, что у малотоннажных Соболь NN и Газель NN.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
19.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0