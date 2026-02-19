Удобство на максимум: Горьковский автозавод представил «умный» фургон для доставки
Новинку уже передали в руки курьеров «М.Видео»: в течение трех месяцев машина будет колесить по Нижнему Новгороду, развозя покупателям крупную бытовую технику.
Главная «фишка» модели Газель Логистик – продуманный до мелочей грузовой отсек, который легко подстраивается под любой заказ. Внутри установлены складные стеллажи для коробок и посылок, а стены оборудованы такелажными рейками с кольцами для надежной фиксации холодильников или телевизоров. Если нужно перевезти что-то крупногабаритное, полки просто убираются.
Инженеры ГАЗа сделали все, чтобы облегчить жизнь водителю-экспедитору. Между кабиной и кузовом есть сквозной проход, а выйти наружу с посылкой можно через любую из двух автоматических дверей – они закрываются нажатием кнопки с пульта. Свет в отсеке зажигается сам, стоит только войти. Выдвижная аппарель, низкий пол и специальная тележка позволяют одному курьеру без проблем доставлять тяжелые грузы даже в одиночку.
Машина построена на базе проверенного рамного шасси от автобуса Газель City, что удешевило производство, но добавило надежности. Внешние панели выполнены из прочного пластика, которому не страшна коррозия. Внутри двухместной кабины – кондиционер, подогрев сиденья и даже беспроводная зарядка для гаджетов. Особого внимания заслуживает пневматическая подвеска задних колес: она сглаживает неровности дороги, бережет груз от тряски, а на стоянке может опустить пол, чтобы было удобнее загружать технику.
Компактная Газель с отличным обзором и камерами кругового обзора без труда маневрирует в узких дворах и на заставленных складах. Под капотом установлен экономичный дизель стандарта Евро-5 мощностью 149 л.с., позволяющий перевозить до 1200 кг груза.
