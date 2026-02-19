Удобство на максимум: Горьковский автозавод представил «умный» фургон для доставки

ГАЗ выпустил Газель Логистик – низкопольный фургон для служб доставки и торговли

Новинку уже передали в руки курьеров «М.Видео»: в течение трех месяцев машина будет колесить по Нижнему Новгороду, развозя покупателям крупную бытовую технику.

Главная «фишка» модели Газель Логистик – продуманный до мелочей грузовой отсек, который легко подстраивается под любой заказ. Внутри установлены складные стеллажи для коробок и посылок, а стены оборудованы такелажными рейками с кольцами для надежной фиксации холодильников или телевизоров. Если нужно перевезти что-то крупногабаритное, полки просто убираются.

Инженеры ГАЗа сделали все, чтобы облегчить жизнь водителю-экспедитору. Между кабиной и кузовом есть сквозной проход, а выйти наружу с посылкой можно через любую из двух автоматических дверей – они закрываются нажатием кнопки с пульта. Свет в отсеке зажигается сам, стоит только войти. Выдвижная аппарель, низкий пол и специальная тележка позволяют одному курьеру без проблем доставлять тяжелые грузы даже в одиночку.

Рекомендуем ГАЗель стала лидером среди популярных LCV на вторичном рынке

Машина построена на базе проверенного рамного шасси от автобуса Газель City, что удешевило производство, но добавило надежности. Внешние панели выполнены из прочного пластика, которому не страшна коррозия. Внутри двухместной кабины – кондиционер, подогрев сиденья и даже беспроводная зарядка для гаджетов. Особого внимания заслуживает пневматическая подвеска задних колес: она сглаживает неровности дороги, бережет груз от тряски, а на стоянке может опустить пол, чтобы было удобнее загружать технику.

Компактная Газель с отличным обзором и камерами кругового обзора без труда маневрирует в узких дворах и на заставленных складах. Под капотом установлен экономичный дизель стандарта Евро-5 мощностью 149 л.с., позволяющий перевозить до 1200 кг груза.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»