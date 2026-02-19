#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Незаменимый помощник на дороге: легендарный видеорегистратор-зеркало
19 февраля
Незаменимый помощник на дороге: легендарный видеорегистратор-зеркало
Опубликован обзор видеорегистратора с...
Porsche 911 Turbo S
19 февраля
В России назвали дату появления самого мощного Porsche 911 нового поколения
Дилер «Рольф» анонсировал старт продаж...
Volkswagen Multivan
19 февраля
Новые Volkswagen Multivan уже доступны в РФ: называем цены
Дилеры в России готовятся к началу продаж...

Удобство на максимум: Горьковский автозавод представил «умный» фургон для доставки

ГАЗ выпустил Газель Логистик – низкопольный фургон для служб доставки и торговли

Новинку уже передали в руки курьеров «М.Видео»: в течение трех месяцев машина будет колесить по Нижнему Новгороду, развозя покупателям крупную бытовую технику.

Рекомендуем
Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Главная «фишка» модели Газель Логистик – продуманный до мелочей грузовой отсек, который легко подстраивается под любой заказ. Внутри установлены складные стеллажи для коробок и посылок, а стены оборудованы такелажными рейками с кольцами для надежной фиксации холодильников или телевизоров. Если нужно перевезти что-то крупногабаритное, полки просто убираются.

Инженеры ГАЗа сделали все, чтобы облегчить жизнь водителю-экспедитору. Между кабиной и кузовом есть сквозной проход, а выйти наружу с посылкой можно через любую из двух автоматических дверей – они закрываются нажатием кнопки с пульта. Свет в отсеке зажигается сам, стоит только войти. Выдвижная аппарель, низкий пол и специальная тележка позволяют одному курьеру без проблем доставлять тяжелые грузы даже в одиночку.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
ГАЗель стала лидером среди популярных LCV на вторичном рынке

Машина построена на базе проверенного рамного шасси от автобуса Газель City, что удешевило производство, но добавило надежности. Внешние панели выполнены из прочного пластика, которому не страшна коррозия. Внутри двухместной кабины – кондиционер, подогрев сиденья и даже беспроводная зарядка для гаджетов. Особого внимания заслуживает пневматическая подвеска задних колес: она сглаживает неровности дороги, бережет груз от тряски, а на стоянке может опустить пол, чтобы было удобнее загружать технику.

Компактная Газель с отличным обзором и камерами кругового обзора без труда маневрирует в узких дворах и на заставленных складах. Под капотом установлен экономичный дизель стандарта Евро-5 мощностью 149 л.с., позволяющий перевозить до 1200 кг груза.

Газель Логистик
Газель Логистик
Газель Логистик
Газель Логистик
Газель Логистик
Газель Логистик

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 25
19.02.2026 
Фото:ГАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (35)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
ГАЗ ГАЗель Next  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.
Недостатки:
6 передачи и правда не хватает.
Комментарий:
советую авто
-3