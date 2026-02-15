#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
15 февраля
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
Эксперт Молодовский дал рекомендации по выбору...
Новый электрокроссовер Subaru
15 февраля
Subaru возьмет новинку от Toyota за основу своего нового семейного кроссовера
Subaru анонсировала новый трёхрядный...
Большой юбилей: «Газону» — 70!
15 февраля
Большой юбилей: «Газону» — 70!
На Горьковском автозаводе отметили 70-летие...

Большой юбилей: «Газону» — 70!

На Горьковском автозаводе отметили 70-летие советского грузовика ГАЗ-51А

В феврале 2026 года Горьковский автозавод отмечает сразу несколько значимых юбилеев.

Рекомендуем
Свой парень: ретротест грузовика ГАЗ-51

Первое важное событие — 11 февраля 1956 года, то есть ровно 70 лет назад, с конвейера в Горьком начали сходить первые серийные грузовики ГАЗ-51А. Это модель стала развитием ГАЗ-51, в ходе которого применили более крупную грузовую платформу с тремя откидными бортами (вместо одного заднего), надежный стояночный тормоз барабанного типа (он сменил дисковый) и отопитель с обдувом ветрового стекла.

ГАЗ-51А получился простой, надежной и экономичной машиной, что со временем сделало его одним из главных грузовиков страны и настоящим долгожителем: модель выпускали до 1975 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроме того, 14 февраля 1976 года (полвека назад!) был собран первый серийный образец ГАЗ-14 Чайка, а 13 февраля 1981-го – первая опытно-промышленная партия ГАЗ-3102 Волга. Поздравляем заводчан и всех поклонников российской марки!

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автозавод NN
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 23
15.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0