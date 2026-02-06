Соболь NN 4X4 и Газель NN 4X4 получили важное обновление
Полноприводные версии коммерческих автомобилей Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4 получили важное обновление, напрямую влияющее на безопасность.
Теперь в их стандартное оснащение включена комплексная система электронного контроля устойчивости (ESC), ранее уже дебютировавшая на заднеприводных моделях семейств NEXT и NN.
Эта умная система объединяет целый арсенал технологий активной безопасности. Она не только включает антиблокировочную (ABS) и антипробуксовочную (ASR) системы, но и помогает при экстренном торможении (BAS), оптимально распределяет тормозные усилия (EBD) и облегчает старт на подъеме (HSA). На бездорожье ESC способна имитировать блокировку дифференциала, подтормаживая пробуксовывающее колесо, что помогает увереннее преодолевать сложные участки.
Для самых тяжелых условий по-прежнему доступна опциональная принудительная блокировка заднего дифференциала.
Важно, что система ESC входит в уже богатую базовую комплектацию. Помимо электронного «стража», водители получают в стандарте бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, мультимедийную систему с навигацией, подушки безопасности, зимний пакет с предпусковым подогревателем и обогревом передних сидений и даже круиз-контроль.
