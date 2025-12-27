#
Интерьер Mitsubishi Delica D:5
27 декабря
Знаменитый японский минивэн для плохих дорог обновился: все нововведения
27 декабря
Полноприводный японский минивэн за 1,5 млн рублей: обновление известной модели
Nissan представил рестайлинг минивэна Serena с...

Компания Nissan презентовала обновленную версию минивэна Serena. Официально продажи в Японии начнутся в середине февраля 2026 года.

Автомобиль получил значительные изменения в дизайне: вертикальные косые ламели заменили горизонтальные планки в решетке радиатора. Также появились три новых цвета в палитре.

Одним из главных обновлений стала мультимедийная система NissanConnect, которая теперь интегрирована с сервисами Google. Водители смогут использовать навигацию Google Maps, голосовой ассистент и магазин приложений Google Play. Система также отправляет уведомления на телефон, если владелец забыл закрыть окна или выключить фары. Функция Remote Photo Shot позволяет удаленно просматривать окружение вокруг автомобиля.

Инженеры Nissan улучшили системы безопасности и комфорта. Круговой обзор обновился с добавлением 3D-режима и функции «прозрачного капота», показывающей слепые зоны. Также улучшен режим управления одной педалью e-Pedal Step, который теперь сохраняет настройки даже после выключения двигателя. Добавлена система напоминания о забытых вещах и детях на заднем сиденье.

Базовым мотором стал 2,0-литровый атмосферный с мощностью 150 л.с. Альтернативой выступает гибридная система e-Power с мощностью 163 л.с. Оба варианта доступны с передним и полным приводом. Также представлены две специальные версии: Autech Line с эксклюзивным дизайном и версия Multi-Box, предназначенная для активного отдыха с органайзером и спальным местом в багажнике. Стоимость обновленного минивэна возросла незначительно и составляет от 2,78 до 5 млн иен (от 1,4 до 2,52 млн рублей).

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
27.12.2025 
Фото:Carscoops
