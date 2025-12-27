Полноприводный японский минивэн за 1,5 млн рублей: обновление известной модели

Nissan представил рестайлинг минивэна Serena с ценами от 1,4 до 2,52 млн рублей

Компания Nissan презентовала обновленную версию минивэна Serena. Официально продажи в Японии начнутся в середине февраля 2026 года.

Рекомендуем Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Автомобиль получил значительные изменения в дизайне: вертикальные косые ламели заменили горизонтальные планки в решетке радиатора. Также появились три новых цвета в палитре.

Одним из главных обновлений стала мультимедийная система NissanConnect, которая теперь интегрирована с сервисами Google. Водители смогут использовать навигацию Google Maps, голосовой ассистент и магазин приложений Google Play. Система также отправляет уведомления на телефон, если владелец забыл закрыть окна или выключить фары. Функция Remote Photo Shot позволяет удаленно просматривать окружение вокруг автомобиля.

Инженеры Nissan улучшили системы безопасности и комфорта. Круговой обзор обновился с добавлением 3D-режима и функции «прозрачного капота», показывающей слепые зоны. Также улучшен режим управления одной педалью e-Pedal Step, который теперь сохраняет настройки даже после выключения двигателя. Добавлена система напоминания о забытых вещах и детях на заднем сиденье.

Интерьер Nissan Serena

Базовым мотором стал 2,0-литровый атмосферный с мощностью 150 л.с. Альтернативой выступает гибридная система e-Power с мощностью 163 л.с. Оба варианта доступны с передним и полным приводом. Также представлены две специальные версии: Autech Line с эксклюзивным дизайном и версия Multi-Box, предназначенная для активного отдыха с органайзером и спальным местом в багажнике. Стоимость обновленного минивэна возросла незначительно и составляет от 2,78 до 5 млн иен (от 1,4 до 2,52 млн рублей).

«За рулем» можно читать и в MAX