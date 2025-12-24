Гендиректор «Газпромнефть-СМ» назвал неочевидные сферы применения белых масел

Сфера применения белых масел, выпускаемых «Газпромнефть – смазочные материалы», практически безгранична

Об этом в большом интервью «Аргументам и Фактам» заявил генеральный директор компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Если говорить упрощенно, это идеально чистое, прозрачное, бесцветное, не имеющее вкуса и запаха масло. Оно биологически инертно, гипоаллергенно и полностью безопасно для человека. Эти свойства открыли белым маслам дорогу в самые чувствительные сферы – медицину, фармацевтику, косметическую и пищевую промышленность», – перечислил Скоромец.

В частности, белым маслом покрывают фрукты и овощи, чтобы дольше сохранить их свежесть, замороженные полуфабрикаты оно предохраняет от слипания, а на птицефабриках им обрабатывают куриные яйца для защиты от бактерий.

«При фасовке сыпучих продуктов белое масло в составе специальных растворов распыляют непосредственно на продукт для предотвращения пыления и слеживания. В хлебопекарном производстве белым маслом смазывают формы для выпечки; в отличие от растительных масел, оно не выделяет вредных веществ при длительном нагреве и не влияет на вкусовые характеристики», – подчеркнул гендиректор «Газпромнефть-СМ».

На пивоваренных и винодельческих предприятиях сверхчистые масла используют для защиты напитков от излишнего испарения и нежелательного брожения.

В косметологии белые масла применяют при создании продуктов, контактирующих с чувствительными участками кожи. В настоящее время проводятся исследования по использованию выпускаемых белых масел в качестве адъюванта в составе вакцин. В медицине они служат основой для лечебных мазей и назальных капель, выступают в роли смазки для высокоточных медицинских инструментов, используются как альтернатива геля для УЗИ, применяются для обработки форм при производстве таблеток. Белое масло входит в состав кремов, зубных паст, бальзамов для волос, средств для загара и снятия макияжа. В чистом виде оно используется в качестве детского массажного масла.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей, выпуская на собственных площадках около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.