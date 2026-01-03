Названы самые надежные автомобили в истории: список из 10 моделей
Портал TopSpeed провел исследование и составил список из десяти самых надежных автомобилей в истории.
Первое место в рейтинге занимает седан Toyota Camry 2015 года с оценкой надежности 90 баллов из 100.
Второе место занял Lexus ES 2015 года, который получил 89 баллов. Замкнула тройку Toyota Corolla 2007 года с оценкой 88 баллов.
В десятку самых надежных автомобилей также вошли Honda Accord 2007 года, Toyota RAV4 2018 года, Mazda MX-5 Miata 2019 года, Lexus GX 2021 года, Toyota Prius 2022 года, Mazda CX-9 2022 года и Subaru Legacy.
