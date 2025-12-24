Росстандарт проверит сертификацию автомобилей в 2026 году

Росстандарт готовит проверку обоснованности выдачи ОТТС и ОТШ на автомобили

В 2026 году Росстандарт намерен провести проверку обоснованности выдачи Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) и Одобрений типа шасси (ОТШ) на автомобили, представленные на российском рынке, сообщает «Газета.Ru».

ОТТС и ОТШ являются обязательными сертификационными документами, которые дают право производить транспортные средства или вводить их в обращение партиями, а также осуществлять их официальные продажи.

Цель проверки — убедиться в правильности и обоснованности выданных сертификатов, а также выявить возможные нарушения в деятельности органов по сертификации. Такие нарушения могут привести к тому, что на рынок поступит продукция, не соответствующая требованиям безопасности.

Техническим заданием предусматривается контроль испытательными лабораториями соблюдения установленных техрегламентом требований и процедур при тестировании автомобилей для получения сертификатов.

Проверки будут проводиться в течение всего 2026 года, а результаты каждые три месяца будут передаваться в Росстандарт вплоть до 15 декабря следующего года.

