Хотите покататься на роботакси? Вот и мы нет...

Компания Amazon Zoox отозвала свои роботакси после ряда странных случаев

Пока Uber и WeRide запускают роботакси Geely Farizon SuperVan по острову Яс рядом с Абу-Даби, а Momenta и Lumo сделали такси-беспилотник из Mercedes-Benz S-класса и используют такие в самой столице ОАЭ, с похожим американским проектом все не столь хорошо.

Компания Amazon Zoox отозвала 332 роботакси из-за зафиксированных эпизодов, в которых беспилотник пересекал разделительную линию и выезжал на встречку, а иногда и останавливался на ней. Особенно часто система лагала в непосредственной близости от перекрестков. Первый такой случай в компании зарегистрировали в августе прошлого года, начали отслеживать проблему – и до 5 декабря нашли еще 62 таких инцидента.

Роботакси Zoox в Сан-Франциско, май 2025 года

К чести разработчиков надо отметить, что первое экстренное обновление роботаксишного ПО они накатили еще 7 ноября, и это частично сняло остроту вопроса, – но, похоже, полностью его не решило. Система путается, если другие машины припаркованы вторым рядом, неожиданно меняют направление движения или перекрывают перекресток. Поэтому в декабре Amazon Zoox объявила отзыв – и обновила прошивку беспилотников еще раз.

Уже после отзыва прошло исследование, показавшее, что лишь 13% американцев готовы совершить поездку на беспилотном автомобиле – большинство ответили, что боятся такого транспорта, и отзыв Amazon Zoox не их убедил, что теперь все в порядке... Правда, в 2024 году, задолго до всей этой истории, показатель составлял всего 9%...

