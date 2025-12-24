Посадка на самолеты в 2026 году в РФ будет происходить по-новому

«Аэрофлот» протестировал посадку в самолет по биометрии

В Санкт-Петербурге прошли успешные испытания нового сервиса посадки на самолет по биометрии.

Компания «Аэрофлот» совместно с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий опробовали систему «Мигом». Она позволяет пассажирам проходить предполетные процедуры без предъявления паспорта, используя только биометрические данные.

Пассажиры смогут заранее подключить сервис на сайте «Аэрофлота», а в аэропорту зарегистрироваться на рейс, пройти в «чистую» зону и пройти посадку у гейта, используя биометрию.

Ожидается, что сервис начнет работать полноценно после середины 2026 года. В ближайшее время будет разработана нормативная база для внедрения технологии, а также подготовлены условия для ее массового применения.

