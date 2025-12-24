Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Посадка на самолеты в 2026 году в РФ будет происходить по-новому
24 декабря
Посадка на самолеты в 2026 году в РФ будет происходить по-новому
«Аэрофлот» протестировал посадку в самолет по...
Jaecoo J7
24 декабря
Новый кроссовер Jeland VT7 появится в России
«Китайские автомобили»: Jaecoo J7 будут...
Foton View
24 декабря
Российский рынок коммерческого транспорта пополнился добротной новинкой
В РФ стартовали продажи фургона Foton View с...

Посадка на самолеты в 2026 году в РФ будет происходить по-новому

«Аэрофлот» протестировал посадку в самолет по биометрии

В Санкт-Петербурге прошли успешные испытания нового сервиса посадки на самолет по биометрии.

Рекомендуем
Как предотвратить примерзание дворников?

Компания «Аэрофлот» совместно с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий опробовали систему «Мигом». Она позволяет пассажирам проходить предполетные процедуры без предъявления паспорта, используя только биометрические данные.

Пассажиры смогут заранее подключить сервис на сайте «Аэрофлота», а в аэропорту зарегистрироваться на рейс, пройти в «чистую» зону и пройти посадку у гейта, используя биометрию.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ожидается, что сервис начнет работать полноценно после середины 2026 года. В ближайшее время будет разработана нормативная база для внедрения технологии, а также подготовлены условия для ее массового применения.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины.

Источник:  Iguides
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 16
24.12.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0