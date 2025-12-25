В России стартовали продажи новой версии популярного «рамника»: подробности

Haval H5 2025 модельного года поступил в продажу в РФ с ценой от 3,7 млн рублей

Компания Haval обнародовала цены на рамный внедорожник H5 2025 модельного года для России.

Haval H5

Официально цены остались на прежнем уровне – от 3,7 млн рублей за комплектацию Elite и от 4,0 млн рублей за Premium.

Но для новых автомобилей отменена прямая скидка в размере 100 тыс. рублей, которая применялась к прошлогодним машинам. Это значит, что новинка фактически стала дороже.

Еще одним заметным изменением стало исчезновение дизельных версий модели 2025 года. В продаже остались только бензиновые версии с турбомотором объемом 2,0 литра и мощностью 200 лошадиных сил.

Haval H5

Дизельные автомобили мощностью 150 л.с. сейчас доступны только из остатков 2024 года, причем на них действует скидка в 50 тыс. рублей.

Интерьер Haval H5

Все версии Haval H5 оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, системой полного привода типа part-time и самоблокирующимся дифференциалом. Базовая комплектация Elite включает подогрев всех сидений и лобового стекла, климат-контроль, систему кругового обзора и два экрана диагональю 12,3 дюйма.

«За рулем» можно читать и в MAX