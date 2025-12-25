#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Haval H5
25 декабря
В России стартовали продажи новой версии популярного «рамника»: подробности
Haval H5 2025 модельного года поступил в...
За это нарушение ПДД может прилететь обидный штраф
25 декабря
За это нарушение ПДД может прилететь обидный штраф
Глава ГАИ напомнил автомобилистам о пунктах...
УАЗ СГР Экспедиция
25 декабря
УАЗ (не спеша) готовит новые спецверсии своих внедорожников
Специальные версии моделей УАЗ появятся не...

В России стартовали продажи новой версии популярного «рамника»: подробности

Haval H5 2025 модельного года поступил в продажу в РФ с ценой от 3,7 млн рублей

Компания Haval обнародовала цены на рамный внедорожник H5 2025 модельного года для России.

Haval H5
Haval H5

Рекомендуем
Эти вопросы инспектора ДПС можно игнорировать. Даже в праздники

Официально цены остались на прежнем уровне – от 3,7 млн рублей за комплектацию Elite и от 4,0 млн рублей за Premium.

Но для новых автомобилей отменена прямая скидка в размере 100 тыс. рублей, которая применялась к прошлогодним машинам. Это значит, что новинка фактически стала дороже.

Еще одним заметным изменением стало исчезновение дизельных версий модели 2025 года. В продаже остались только бензиновые версии с турбомотором объемом 2,0 литра и мощностью 200 лошадиных сил.

Haval H5
Haval H5
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Дизельные автомобили мощностью 150 л.с. сейчас доступны только из остатков 2024 года, причем на них действует скидка в 50 тыс. рублей.

Интерьер Haval H5
Интерьер Haval H5

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Все версии Haval H5 оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, системой полного привода типа part-time и самоблокирующимся дифференциалом. Базовая комплектация Elite включает подогрев всех сидений и лобового стекла, климат-контроль, систему кругового обзора и два экрана диагональю 12,3 дюйма.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Haval
Количество просмотров 1
25.12.2025 
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв