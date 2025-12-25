Новый рамный внедорожник популярной марки будут продавать в РФ: сроки продаж

Продажи нового Jetour G700 в России начнутся в 2026 году

В 2026 году планируется вывод на российский рынок нового премиального гибридного внедорожника Jetour G700. Об этом агентству «Автостат» сообщили в пресс-службе «Джетур Мотор Рус», добавив, что более точные сроки будут объявлены позднее.

Кроме того, в первом квартале 2026 года планируется запуск кроссовера X90 Plus в новой версии с полным приводом. Технические характеристики и комплектации обеих новинок будут раскрыты ближе к старту продаж каждой модели.

Напомним, мировая премьера премиального гибридного внедорожника Jetour G700 состоялась в Дубае (ОАЭ) в ноябре этого года.

Новинка стала первой моделью Jetour серии G, и ее появление открывает для бренда путь в сегмент премиальных рамных внедорожников. Новый Jetour G700 построен на платформе GAIA. В основе производительности модели лежит передовая гибридная система Super Hybrid iDM-O общей мощностью 665 кВт.

Рамный внедорожник оснащен интеллектуальной системой полного привода XWD, которая предлагает 7 режимов вождения и специальный режим X, а также обладает автоматическим режимом блокировок. При колесной базе 2 870 мм автомобиль имеет шесть мест в салоне. Сиденья второго ряда отклоняются на 145 градусов и оснащены 8-точечной массажной системой, трехуровневой вентиляцией и подогревом.

Мультимедийная система включает сразу четыре экрана: 35,4-дюймовый экран Skyline (расположен вдоль передней панели автомобиля), 15,6-дюймовый центральный экран управления, 17,3-дюймовый HD-экран для второго ряда и 8,88-дюймовый сенсорный экран управления климат-контролем для пассажиров второго ряда. За оперативность процессов отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8255, обеспечивающий плавную и интеллектуальную работу всех систем. На сегодняшний день модельный ряд Jetour представлен в России флагманским кроссовером X90 Plus, среднеразмерным кроссовером X70 Plus, компактными кроссоверами X50 и Dashing, а также полноприводными внедорожниками Jetour T2 и T1.

Jetour G700

