Представлен новый серьезный внедорожник известной марки: когда его ждать в РФ?

В Дубае представлен гибридный внедорожник Jetour G700, ожидаемый в РФ в 2026 году

В Дубае состоялся мировой дебют премиального внедорожника Jetour G700, который построен на гибридной платформе. Представители российского офиса бренда сообщили, что его продажи в России начнутся уже в следующем году.

Jetour G700 выделяется своим агрессивным дизайном и основан на платформе GAIA с колёсной базой 2870 мм. Под капотом у него располагается гибридная силовая установка Super Hybrid iDM-O мощностью 904 л. с.

Внедорожник рассчитан на шесть мест и оборудован четырьмя экранами различного размера: 35,4-дюймовым экраном Skyline, 15,6-дюймовым центральным дисплеем управления, 17,3-дюймовым HD-экраном для пассажиров второго ряда и 8,88-дюймовым экраном для управления климатом. Автомобиль использует инфоразвлекательную систему на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8255. Сиденья второго ряда могут похвастаться восьмиточечным массажем, вентиляцией и подогревом.

Jetour G700
Jetour G700
Также стоит отметить продвинутую систему помощи водителю ADAS, которая в реальном времени анализирует дорожные условия, а в сочетании с интеллектуальной системой полного привода XW с семью режимами вождения и автоматической блокировкой колес обеспечивает отличные внедорожные характеристики.

Кроме того, Jetour G700 предлагает функцию внешнего питания мощностью 6,6 кВт, позволяющую использовать его в качестве мобильной электростанции для подключения бытовых приборов, таких как кофемашины или проекторы.

Информация о стоимости и начале продаж Jetour G700 в России будет озвучена позже.

0