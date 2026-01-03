Новый Hyundai Sonata получит ретродизайн в стиле 80-х

Hyundai разрабатывает 9-е поколение Sonata с дизайном в стиле «Art of Steel»

Вопреки слухам о прекращении производства, Hyundai продолжает работу над девятым поколением седана Sonata.

Концепт N Vision 74

Компания намерена не просто сохранить легендарную модель, а кардинально обновить ее. Согласно отчетам из Южной Кореи, новая Sonata получит дизайн в стиле «Art of Steel», сочетающий футуристические черты и отсылки к первому поколению модели из 1980-х годов.

Экстерьер автомобиля будет сильно изменен. По примеру электрического Ioniq 5 и концепта N Vision 74, новая Sonata обзаведется угловатыми формами, острыми гранями и «квадратным» силуэтом.

Под капотом также ожидаются изменения. Hyundai планирует отказаться от бензиновых двигателей внутреннего сгорания для этой модели. Девятое поколение будет доступно только с гибридными силовыми установками – как самозарядными, так и подключаемыми. Спортивная версия N Line, вероятно, получит электродвигатель.

На ключевом рынке – в США – продажи нынешней Sonata падают: в 2023 году спрос снизился на 12%, а в ноябре продажи упали на 42%. Hyundai надеется, что новый смелый ретро-футуристичный дизайн и современные гибридные технологии оживят популярность автомобиля.

