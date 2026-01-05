Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире: пятерка лучших

GOBankingRates: Honda CR-V признан самым надежным кроссовером в мире

Honda CR-V входит в число самых надежных кроссоверов, которые способны служить своему владельцу не менее 15 лет. Об этом сообщил портал GOBankingRates после опроса автоспециалистов.

Эксперты советуют обратить внимание на Honda CR-V всем, кто ищет экономичный семейный автомобиль с минимальными требованиями к обслуживанию. Сейчас этот кроссовер доступен как с обычным двигателем внутреннего сгорания, так и в гибридном исполнении, что позволяет экономить топливо.

Еще один надежный вариант – гибридный Toyota RAV4. Специалисты отмечают, что этот кроссовер может прослужить десятилетия благодаря надежным узлам и современной защите кузова от коррозии.

Тем, кто предпочитает полноразмерные внедорожники, эксперты рекомендуют Toyota 4Runner. Этот рамный автомобиль при правильном уходе способен проехать свыше 480 тысяч километров.

Среди трехрядных внедорожников лучшей надежностью обладает Honda Pilot. У него мощный и надежный двигатель V6, а также высокий уровень безопасности.

В сегменте люксовых внедорожников самым надежным признан Lexus GX 550. Эта модель сочетает комфорт, внедорожные качества и экономичное обслуживание. По оценкам CarEdge, владельцы GX 550 тратят на содержание за первые пять лет примерно 2700 долларов (около 217,9 тыс. рублей).

Итог: самые надежные кроссоверы и внедорожники по мнению экспертов – Honda CR-V, Toyota RAV4, Toyota 4Runner, Honda Pilot и Lexus GX 550.

