Популярная марка локализует производство автомобилей в России
5 января
Livan проводит технико-экономическое...
Автомобилистов предупредили об опасности «умных» машин зимой
5 января
Эксперт Васильев: «Умными» машинами зимой...
Российский автозавод выпустит семейный кроссовер и компактный хэтчбек
5 января
Амберавто сообщил о выходе электромобилей А7 и...

Livan проводит технико-экономическое обоснование программы локализации в России

Компания Livan сообщила о своих планах на 2026 год в России. По словам главы отдела маркетинга Марины Криштоп, компания сейчас проводит технико-экономическое обоснование программы локализации. Окончательные планы будут зависеть от результатов этой оценки.

На данный момент в России доступны три модели Livan: кроссоверы X3 Pro и X6 Pro, а также седан S6 Pro.

Livan X3 Pro – это кроссовер длиной 4005 мм с колесной базой 2480 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 103 лошадиные силы в сочетании с вариатором. Цены на модель 2024 года начинаются от 1 869 900 рублей.

Livan X6 Pro – более крупный кроссовер, созданный на базе Geely Emgrand X7, длиной 4535 мм и базой 2683 мм. Модель оснащается 1,5-литровым мотором с двумя вариантами мощности – 147 и 174 л.с., работающим с 7-ступенчатым «роботом». Стоимость начинается от 2 144 000 рублей за 2024 год выпуска.

Седан S6 Pro продается с теми же двигателями, что и X6 Pro. Цена на него стартует от 1 984 000 рублей для автомобилей 2024 года выпуска.

Источник:  Российская газета
05.01.2026 
