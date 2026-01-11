#
>
Вот, как обычные автомобили превращаются в лимузины-стретч

Создание лимузина – симбиоз инженерной точности, высоких стандартов и фантазии

Процесс превращения обычного автомобиля в лимузин-стретч далеко не так прост, как может показаться.

Это не значит - просто разрезать машину и вставить дополнительную секцию. Чтобы результат был не только впечатляющим, но и безопасным, производители лимузинов тесно сотрудничают с автогигантами, соблюдая строгие программы сертификации, такие как Ford QVM или Cadillac CMC.

Эти стандарты гарантируют, что все изменения – от проектирования до контроля качества – соответствуют жестким требованиям безопасности и дорожного законодательства. Именно поэтому, например, в США за основу чаще берутся местные модели Ford, Lincoln или Cadillac, а не любая случайная машина.

Серьезная работа начинается с полной разборки салона нового автомобиля и его буквального разрезания пополам. Чтобы компенсировать потерю жесткости и обеспечить устойчивость удлиненной машины, специалисты вваривают в конструкцию усиленные стальные лонжероны, укрепляют пол, крышу и боковины.

Часто модернизируется тормозная система и подвеска, чтобы справляться с возросшими весом и габаритами. После этого монтируется проводка, устанавливаются новые кузовные панели, а все металлические элементы тщательно защищаются от коррозии.

Lincoln Town Stretch Limousine
Lincoln Town Stretch Limousine

Только после этой кропотливой технической части наступает этап творчества – роскошная отделка интерьера. Внутреннее пространство превращается в индивидуальный лаунж-зал с диванными сиденьями, мультимедийными системами, барными мини-холодильниками и эксклюзивным освещением.

Таким образом, создание лимузина – это симбиоз инженерной точности, соблюдения высочайших стандартов и безграничной фантазии заказчика, желающего получить уникальный автомобиль для особо торжественных случаев.

Источник:  Jalopnik
