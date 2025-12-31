В России создали первую отечественную супермашину для ремонта железных дорог
Завод «Калугапутьмаш» объявил о завершении производства первого прототипа высокотехнологичной машины ПМА-3 весом 126 тонн.
Вся техника выполнена из российских комплектующих. ПМА-3 готовят к сертификационным испытаниям, которые пройдут в 2026 году.ё
Этот универсальный комплекс предназначен для обслуживания железнодорожных путей. Машина выполняет полный цикл работ – от выправки и рихтовки рельсов до уплотнения балласта. За час ПМА-3 может обработать до 3300 шпал, подбивая сразу по три шпалы.
Управлять этой большой 34-метровой машиной способен экипаж всего из трех человек. ПМА-3 может самостоятельно передвигаться между объектами со скоростью до 90 километров в час. При этом техника полностью разработана в России и не зависит от иностранных поставок.
