В России создали первую отечественную супермашину для ремонта железных дорог

Завод «Калугапутьмаш» завершил сборку первой машины ПМА-3 весом 126 тонн

Завод «Калугапутьмаш» объявил о завершении производства первого прототипа высокотехнологичной машины ПМА-3 весом 126 тонн.

ПМА-3

Вся техника выполнена из российских комплектующих. ПМА-3 готовят к сертификационным испытаниям, которые пройдут в 2026 году.ё

Этот универсальный комплекс предназначен для обслуживания железнодорожных путей. Машина выполняет полный цикл работ – от выправки и рихтовки рельсов до уплотнения балласта. За час ПМА-3 может обработать до 3300 шпал, подбивая сразу по три шпалы.

ПМА-3

Управлять этой большой 34-метровой машиной способен экипаж всего из трех человек. ПМА-3 может самостоятельно передвигаться между объектами со скоростью до 90 километров в час. При этом техника полностью разработана в России и не зависит от иностранных поставок.

