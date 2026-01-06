#
Эти автомобили чаще всего угоняли в 2025 году

«Страховой дом ВСК»: Kia Stinger стал самым угоняемым автомобилем в 2025 году

В 2025 году количество угонов автомобилей в России уменьшилось на 37% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков «Страхового дома ВСК».

Как определить, что дорога очень скользкая?

Большинство инцидентов произошло в Москве – 35%, на Санкт-Петербург пришлось 23%. По 5% зарегистрировали в Дагестане, Татарстане, Рязани, Амурской и Воронежской областях.

Чаще всего злоумышленники выбирали автомобили марки Kia – их доля составила 21%. На машины LADA пришлось 14% всех угонов.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В 12% случаев угоняли автомобили таких брендов, как Lexus, Chery, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz, Toyota и LIXIANG.

Самой популярной у угонщиков моделью стал спортивный лифтбек Kia Stinger, на него пришлось 14% всех угонов. Среди китайских автомобилей лидировали Chery и LIXIANG.

Источник:  Известия
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 982
06.01.2026 
Фото:Depositphotos
Отзывы о Kia Stinger (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Kia Stinger  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Нет ни чего хорошего в нем
Недостатки:
Нет ни чего хорошего в нем
Комментарий:
В салоне кое как сел, мой рост 186 вес 90.не понимаю для кого машина сделано. Кто его вообще покупает если только для понтов, за такую цену лучше взять новый мохаве 2020г
-9