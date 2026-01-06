Эти автомобили чаще всего угоняли в 2025 году
В 2025 году количество угонов автомобилей в России уменьшилось на 37% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков «Страхового дома ВСК».
Большинство инцидентов произошло в Москве – 35%, на Санкт-Петербург пришлось 23%. По 5% зарегистрировали в Дагестане, Татарстане, Рязани, Амурской и Воронежской областях.
Чаще всего злоумышленники выбирали автомобили марки Kia – их доля составила 21%. На машины LADA пришлось 14% всех угонов.
В 12% случаев угоняли автомобили таких брендов, как Lexus, Chery, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz, Toyota и LIXIANG.
Самой популярной у угонщиков моделью стал спортивный лифтбек Kia Stinger, на него пришлось 14% всех угонов. Среди китайских автомобилей лидировали Chery и LIXIANG.
