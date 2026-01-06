В России готовится серьезная реформа, касающаяся тонировки автомобилей

#
Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо зампреду правительства Алексею Оверчуку. В нем они предложили разрешить регионам самим устанавливать требования к тонировке передних стекол автомобилей.

Депутаты подчеркнули, что тонировка помогает защитить водителя и пассажиров от вредного излучения солнца и поддерживает прохладу в салоне. Это особенно важно для южных регионов России.

Также тонированные стекла не позволяют преступникам видеть ценные вещи, что может снизить риск краж и угонов. Парламентарии добавили, что тонировка уменьшает ослепление водителя фарами встречных машин ночью и солнечными бликами днем, что способствует безопасности на дорогах.

«Просим Вас оценить целесообразность реализации предложения о предоставлении права субъектам РФ разрешать устанавливать тонировку на передние стекла транспортных средств на своих территориях и в случае Вашей поддержки указанной инициативы совместно с другими государствами – членами Евразийской экономической комиссии внести соответствующие изменения в решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"», – указано в письме.

По действующим требованиям технического регламента, светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%.

Источник:  ТАСС
Лежнин Роман
Фото:Александр Артёменков/ТАСС
06.01.2026 
Фото:Александр Артёменков/ТАСС
