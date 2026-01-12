#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Wigo
12 января
Toyota запатентовала в России новую модель
Компания Toyota зарегистрировала в России...
Куда будут «уходить» штрафы за нарушения ПДД
12 января
Куда будут «уходить» штрафы за нарушения ПДД
Путин поручил направлять средства от штрафов...
В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ
12 января
В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ
РСА: доля оформленных ДТП по европротоколу...

Почти новая Волга образца 1994 года с красным салоном ищет владельца

В РФ продают уникальную Волгу ГАЗ-31029 в идеальном состоянии за 840 тыс. рублей

В России продается уникальный экземпляр легендарной Волги ГАЗ-31029, который по сохранности соперничает с музейными экспонатами.

Рекомендуем
Когда появился первый преселективный «робот»? Вы удивитесь!

Автомобиль 1994 года выпуска, прошедший за 30 лет всего 17 232 километра, последние 20 лет провел в теплом сухом боксе многоуровневого паркинга.

У Волги цвета «Белая ночь» был всего один владелец по ПТС, который приобрел ее новой у дилера «Газ-Яхрома». Машина использовалась исключительно для летних поездок на дачу, чем и объясняется ее сохранность. Особую коллекционную ценность представляет оригинальный салон, обитый красным вельветом, который все эти годы был защищен чехлами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Под капотом Волги – 2,5-литровый атмосферник мощностью 90 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Продавец подчеркивает, что в автомобиле сохранена родная комплектация, включая запаску, ключи и даже работающие лампочки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Auto.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 23
12.01.2026 
Фото:Auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0