Почти новая Волга образца 1994 года с красным салоном ищет владельца

В РФ продают уникальную Волгу ГАЗ-31029 в идеальном состоянии за 840 тыс. рублей

В России продается уникальный экземпляр легендарной Волги ГАЗ-31029, который по сохранности соперничает с музейными экспонатами.

Автомобиль 1994 года выпуска, прошедший за 30 лет всего 17 232 километра, последние 20 лет провел в теплом сухом боксе многоуровневого паркинга.

У Волги цвета «Белая ночь» был всего один владелец по ПТС, который приобрел ее новой у дилера «Газ-Яхрома». Машина использовалась исключительно для летних поездок на дачу, чем и объясняется ее сохранность. Особую коллекционную ценность представляет оригинальный салон, обитый красным вельветом, который все эти годы был защищен чехлами.

Под капотом Волги – 2,5-литровый атмосферник мощностью 90 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Продавец подчеркивает, что в автомобиле сохранена родная комплектация, включая запаску, ключи и даже работающие лампочки.

