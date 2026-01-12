Экология
Названы самые ожидаемые автоновинки в РФ на фоне роста утильсбора

Эксперт Целиков перечислил 5 самых ожидаемых авто в РФ в 2026 году

В 2026 году на российском авторынке появится множество новых моделей, особенно внимание привлекают машины, выпускаемые в России, на фоне возросшего утильсбора. Автоэксперт Сергей Целиков перечислил самые ожидаемые из них в своем телеграм-канале.

На первом месте стоит Lada Azimut – компактный кроссовер, построенный на базе Vesta. Его впервые показали летом прошлого года на ПМЭФ, а производство запланировано на третий квартал 2026 года. По словам Целикова, эта модель позволит АВТОВАЗу выйти в новый ценовой сегмент, где сейчас лидируют китайские марки.

Проект электромобиля Атом, сборка которого стартует на мощностях «Москвича» в начале года, также вызывает интерес. Неофициально стоимость новинки может быть около 4 млн рублей. Целиков отмечает необычные решения в конструкции: пятидверный хэтчбек с распашными дверями и отсутствием приборной панели. Модель появится на рынке, где доля электрокаров составляет всего 1%.

Перезапуск бренда Волга представлен моделями К50, К40 и С50, которые, вероятнее всего, будут основаны на кроссоверах Geely Monjaro и Atlas, а также седане Geely Preface. После прекращения сотрудничества с Changan проект получил развитие вместе с Geely, но информация о нем пока остается закрытой. Главный вопрос – удастся ли запустить производство.

Следующие в списке – Москвич М70 и Москвич М90, которые являются локализованными версиями моделей MG HS и MG RX9 от партнера SAIC. О начале производства этих моделей объявили в середине декабря. Целиков считает, что успех продаж зависит от ценовой политики и прогнозирует поступление новинок к дилерам уже весной.

Калининградский бренд «АмберАвто», принадлежащий «Автотору», готовит к выходу два новых электрокроссовера – семейный A7 и компактный A3. Их появление на рынке ожидается в третьем квартале 2026 года. Основой для этих моделей послужила малоизвестная китайская компания JMEV. По словам эксперта, ключевым фактором успеха этих автомобилей будет цена.

Особое внимание Целиков уделил бренду Solaris. В январе истекает двухлетний срок, в течение которого Hyundai и Kia могли вернуть активы в Санкт-Петербурге. Пока планы по дальнейшему использованию этих мощностей неясны, но рассматриваются минимум два варианта: импорт комплектующих из третьих стран или сотрудничество с новым китайским партнером.

Атом
Lada Azimut
Москвич М70
Москвич М90
Ранее «За рулем» сообщал, что аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году.

  «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos и фирмы-производители
12.01.2026 
Фото:Depositphotos и фирмы-производители
