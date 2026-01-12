В России ужесточат правила сдачи экзаменов на водительские права

Эксперт Попов оценил предложение по изменению правил сдачи на права

Независимый эксперт Дмитрий Попов рассказал, как новые предложения повлияют на водителей при получении прав. Одним из изменений может стать введение электронных медицинских справок.

Комментарий эксперта

Дмитрий Попов, автоэксперт:

– Электронные медицинские справки – эта история давно вынашивается. Скорее всего, бумажные медицинские справки останутся, но будет заводиться единая база. И через QR-коды инспектор сможет проверить, было освидетельствование или нет.

Попов добавил, что сейчас по штрих-коду справку тоже проверяют, поэтому серьезных новшеств здесь не будет.

Эксперт также указал на идею сократить срок сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней. Это позволит избежать повторных пересдач теории из-за длинного ожидания практического экзамена.

Особое внимание уделено запрету использовать во время экзамена средства связи и запись. Автомобиль оснащен несколькими микрофонами и камерами, но копии записей ученикам предоставлять не будут.

По словам Попова, это усложнит возможность оспорить результаты экзамена, поскольку регламент не предполагает выдачу материалов для ознакомления.

