На моделях Lada появятся продвинутые системы безопасности

АВТОВАЗ начнет применять на автомобилях Lada системы комплекса ADAS

В ближайшем будущем на автомобилях Lada появятся элементы ADAS.

Никаких подробностей представители компании пока не сообщают — отмечается лишь, что элементы ADAS начнут внедряться в отечественные машины как ответ на «запросы будущих клиентов» – молодой аудитории из крупных городов, рассматривающей автомобиль как гаджет.

Показанный на конференции кроссовер Lada Azimut запланирован к производству в июле-августе 2026-го, старт продаж назначен на конец года.
Напомним, самый продвинутый электронный ассистент в машинах Lada на данный момент – это система курсовой устойчивости ESC, вернувшаяся на Весту в сентябре 2024 года.

Систему активной безопасности ESC обычно относят к ADAS, но в вазовской презентации эти два пункта шли отдельно – значит, речь о более продвинутых электронных помощниках и средствах активной и превентивной безопасности: например, об удержании в полосе, распознавании пешеходов, автоматической парковке или адаптивном круиз-контроле. Такие системы требуют оснащения машины радарами, лидарами, камерами и датчиками нескольких типов.

