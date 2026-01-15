На моделях Lada появятся продвинутые системы безопасности
В ближайшем будущем на автомобилях Lada появятся элементы ADAS.
Об этом стало известно на ежегодной пресс-конференции АВТОВАЗа в Москве, где были обозначены планы предприятия на 2026 год.
Никаких подробностей представители компании пока не сообщают — отмечается лишь, что элементы ADAS начнут внедряться в отечественные машины как ответ на «запросы будущих клиентов» – молодой аудитории из крупных городов, рассматривающей автомобиль как гаджет.
Напомним, самый продвинутый электронный ассистент в машинах Lada на данный момент – это система курсовой устойчивости ESC, вернувшаяся на Весту в сентябре 2024 года.
Систему активной безопасности ESC обычно относят к ADAS, но в вазовской презентации эти два пункта шли отдельно – значит, речь о более продвинутых электронных помощниках и средствах активной и превентивной безопасности: например, об удержании в полосе, распознавании пешеходов, автоматической парковке или адаптивном круиз-контроле. Такие системы требуют оснащения машины радарами, лидарами, камерами и датчиками нескольких типов.
