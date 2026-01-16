#
Застряли в сугробе? Знайте, кому жаловаться!

Эксперт Виноградов напомнил о зонах ответственности за зимнюю уборку в городе

Жителям многоквартирных домов, столкнувшимся с заснеженными дворами или опасными сосульками, следует предъявлять претензии своей управляющей компании или товариществу собственников жилья.

Именно эти организации, как пояснил доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, обязаны обеспечивать расчистку придомовой территории. В их задачи входит уборка снега и наледи у подъездов, на тротуарах, внутридворовых дорогах, парковках и детских площадках, а также своевременная очистка крыш.

Профессор подчеркнул, что зимняя уборка – это комплексная задача, включающая заботу о многих элементах инфраструктуры, таких как козырьки, люки и пожарные гидранты. При очистке кровли должны строго соблюдаться меры безопасности: опасная зона ограждается, а для предупреждения прохожих выставляется дежурный в защитной экипировке.

Если снег во дворе не убирается, первым шагом должно быть обращение в УК или ТСЖ. Их контакты можно найти в квитанциях за ЖКУ, на стенде в подъезде или на официальных сайтах.

В случае бездействия следует подать письменную жалобу с детальным описанием проблемы. Что касается городских улиц, остановок и пешеходных переходов за пределами дворов, то за их чистоту отвечают муниципальные коммунальные службы или подрядные организации, работающие по контракту с городскими властями.

Источник:  RT
Алексеева Елена
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
16.01.2026 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
