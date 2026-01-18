Land Cruiser получил конкурента в виде серьезно доработанного Toyota Alphard
На Токийском автосалоне был представлен необычный проект на базе Toyota Alphard от тюнинг-ателье Double Eight. Создатели объединили минивэн с чертами легендарного Land Cruiser.
Автомобиль получил агрессивный боди-кит. Спереди установлен стальной силовой бампер с «кенгурятником», защита картера с логотипом TRD и дополнительные LED-фары. На крыше размещён большой экспедиционный багажник с шестью прожекторами.
Лифтованная подвеска сделала Alphard выше за счёт новых пружин и амортизаторов. В расширенных арках – чёрные диски с резиной Toyo Open Country R/T.
Сзади стоит силовой бампер и поворотный кронштейн для запасного колеса. На двери багажника крепятся ярко окрашенные сэнд-траки для преодоления грязи.
Несмотря на суровый внешний вид, техническая часть осталась без изменений: нет блокировок дифференциалов и адаптивных систем для бездорожья. Тем не менее, такой полноприводный минивэн обещает лучше справляться с бездорожьем, чем стандартная версия.
