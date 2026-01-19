Названы причины сбоев в работе иномарок в России

#
Автомобили премиальных марок в России массово перестают заводиться из-за сбоев в электронных системах, вызванных помехами от средств радиоэлектронной борьбы. Об этом 17 января сообщил автоэксперт Евгений Ладушкин.

Владельцы Porsche и BMW выпуска с 2013 по 2019 год жалуются, что их машины внезапно глохнут во время движения, после чего не заводятся. Для восстановления требуется эвакуация и перепрошивка электронных блоков управления. В зону риска попадают почти все модели 2013–2019 годов, включая Porsche 911, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster, Cayman 718, 918 Spyder и разнообразные версии BMW с ConnectedDrive из серий 1, 2, 3, 4, 5, 7, а также кроссоверы X1, X3, X4, X5, X6, Z4, i3, i8 и M-серия.

Причина таких проблем, по словам эксперта, в том, что сложные технические автомобили не имеют гарантийной поддержки для обновления программного обеспечения электронных блоков.

Проблему частично решают установкой кустарных прошивок, однако это опасно. Использование некачественного программного обеспечения может привести к повреждению двигателя или электронных блоков. Замена последних часто занимает полгода и более. Официальные обновления от производителей в России сейчас недоступны из-за отсутствия дистрибуции.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

