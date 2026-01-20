Сколько будет стоить исправление «колхозного» ксенона: ответ эксперта

Автоэксперт Баканов выступил за уменьшение числа машин с ксеноном на дорогах

Стоимость приведения в порядок фар после нештатного тюнинга зависит от возраста машины и типа установленного света, сообщил автоэксперт Петр Баканов.

Он пояснил, что цена восстановления напрямую связана с возрастом автомобиля, его классом и исходной светотехникой.

Комментарий эксперта

Петр Баканов, автоэксперт:

– Чаще всего нештатный ксенон ставят владельцы машин с обычными галогеновыми фарами – это, как правило, элемент так называемого «колхозного тюнинга», когда человеку кажется, что штатный свет недостаточно яркий или «не выглядит солидно». В таких случаях замена на корректное оборудование обычно не требует больших затрат.

Особенно дорого может обойтись ремонт на современных машинах с LED-фарами или адаптивными системами освещения. Если в таких моделях устанавливают нештатные световые приборы, их восстановление стоит значительно дороже.

Автоэксперт отметил, что сокращение количества автомобилей с ослепляющим светом и раздражающими мигалками полезно для всех участников дорожного движения. Однако надо учитывать, что уже существует наказание за установку нештатного ксенона, поэтому вопрос о дополнительных мерах остается открытым.

