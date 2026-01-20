#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chery Fulwin T9L
20 января
Просторный салон и богатое оснащение — этот крутой кроссовер уже можно заказать
Chery открыла приём слепых заказов на...
Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно
20 января
Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно
Росстандарт утвердил новые ГОСТы на алкозамки...
Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились
20 января
Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились
«Автостат»: в РФ в 2025-м реализовали на треть...

Сколько будет стоить исправление «колхозного» ксенона: ответ эксперта

Автоэксперт Баканов выступил за уменьшение числа машин с ксеноном на дорогах

Стоимость приведения в порядок фар после нештатного тюнинга зависит от возраста машины и типа установленного света, сообщил автоэксперт Петр Баканов.

Он пояснил, что цена восстановления напрямую связана с возрастом автомобиля, его классом и исходной светотехникой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Петр Баканов, автоэксперт:

– Чаще всего нештатный ксенон ставят владельцы машин с обычными галогеновыми фарами – это, как правило, элемент так называемого «колхозного тюнинга», когда человеку кажется, что штатный свет недостаточно яркий или «не выглядит солидно». В таких случаях замена на корректное оборудование обычно не требует больших затрат.

Особенно дорого может обойтись ремонт на современных машинах с LED-фарами или адаптивными системами освещения. Если в таких моделях устанавливают нештатные световые приборы, их восстановление стоит значительно дороже.

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Автоэксперт отметил, что сокращение количества автомобилей с ослепляющим светом и раздражающими мигалками полезно для всех участников дорожного движения. Однако надо учитывать, что уже существует наказание за установку нештатного ксенона, поэтому вопрос о дополнительных мерах остается открытым.

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  РИАМО
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 31
20.01.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
-1