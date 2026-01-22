Специалист «Газпромнефть-СМ» выпустил учебное пособие об индустриальных маслах

Инженер-исследователь «Газпромнефть – смазочные материалы», кандидат технических наук Игорь Митин стал автором учебно-методического пособия для инженеров, занимающихся разработкой и исследованием индустриальных масел.

Также книга будет полезна для аспирантов и студентов, изучающих проблемы химмотологии или смежные нефтехимические дисциплины.

Среди прочего в пособии разобран абсолютно новый метод оценки способности масла к отделению от воды. Автор впервые успешно адаптировал для задач нефтехимии уравнение поверхностной энергии, которое до этого не имело завершенного прикладного решения.

«Если масло плохо отделяется от воды, оно теряет смазывающую способность – это ведет к износу и поломкам оборудования. Существующие методы оценки были недостаточно точны. Мне удалось найти более строгое решение, основанное на фундаментальной физико-химической модели», – пояснил Митин.

Генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов назвал создание учебного пособия сотрудником «Газпромнефть-СМ» примером системной работы, которую можно увидеть в передовых промышленных компаниях России.

«Речь идет не о единичном успехе, а о выстроенной модели, когда фундаментальные исследования проводятся в собственных лабораториях, а результаты сразу находят применение на производстве», – отметил Иванов.

Большинство исследований, описанных в учебнике, выполнено на базе Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ».

«Системный подход к производству позволяет нам не просто удовлетворять существующий спрос, но и создавать продукцию на базе отечественного сырья под индивидуальные запросы рынка и избегать зависимости от внешних экономических факторов», – заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Он также добавил, что разрабатывать уникальные рецептуры масел компании помогает система на базе искусственного интеллекта «Алхимик».

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей, выпуская около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.