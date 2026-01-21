Запасы машин у дилеров продолжают уменьшаться

Эксперт Целиков: стоки легковых автомобилей за год сократились на 150 тысяч штук

Российский рынок автомобилей начал восстанавливаться после трудного 2025 года. По словам главы «Автостата» Сергея Целикова, запасы машин у дилеров и дистрибьюторов уменьшились примерно на 150 тысяч по сравнению с прошлым годом.

Объем запасов на начало 2025 года составлял около 500 тысяч автомобилей. К началу 2026 года этот показатель снизился примерно до 350 тысяч. Такой уровень запаса соответствует примерно трем месяцам среднегодовых продаж, что считается нормой для рынка без риска дефицита или переизбытка продукции.

Состояние рынка по брендам разнится. Некоторые модели испытывают дефицит, тогда как другие машины все еще необходимо активно продавать. В целом, переизбытка на складах сейчас нет.

