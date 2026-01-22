#
Mazda прекратит выпуск двух своих самых массовых и доступных моделей

Mazda остановит производство кроссовера CX-3 в марте 2026 и Mazda2 в июне 2026

Компания Mazda готовится остановить производство двух своих популярных моделей – кроссовера CX-3 и компактного хэтчбека Mazda2. Выпуск CX-3 планируется завершить в марте 2026 года, а Mazda2 – в июне того же года.

Mazda CX-3 появилась на рынке в 2014 году и получила обновление в 2018-м. К 2021 году модель исчезла с рынков США и Европы, однако оставалась доступна на некоторых других рынках. Кроссовер относится к сегменту компактных SUV с размерами 4275 х 1765 х 1535 мм и колесной базой 2570 мм. Вес автомобиля составляет 1360 кг, а система трансмиссии включает 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Mazda CX-3
Mazda CX-3

Mazda2, известная в Японии как Demio, производится с 2002 года и считается одной из самых долговременных моделей бренда. Третье поколение пятидверного хэтчбека появилось в 2014 году и ориентировано на экономию топлива. Автомобиль оснащён 1,5-литровым двигателем SKYACTIV-G мощностью 85 кВт и крутящим моментом 149 Н·м с расходом топлива около 4,5 литров на 100 км. Двигатель работает с 6-ступенчатым автоматом.

Mazda2
Mazda2
Mazda не исключает, что история Mazda2 продолжится. По данным СМИ, компания рассматривает запуск нового поколения модели, возможно на основе концепта Vision X-Compact, который представят в октябре 2025 года.

Источник:  Mydrivers
Лежнин Роман
Фото:PxHere | Wikimedia
22.01.2026 
Фото:PxHere | Wikimedia
