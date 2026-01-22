#
Бывший работник автосалона вывез со стоянки 26 иномарок

В Москве задержали похитителя автомобилей — ущерб составил более 64 млн рублей

Кто-то ворует деньги на мошеннических схемах по торговле авто, а кто-то – ворует сами автомобили. В течение полугода бывший сотрудник московского автосалона вывез со своей прежней работы 26 иномарок.

Началось все с заявления представителя этого самого автосалона — он заявил о похищении машин, которые использовались для нужд компании – в частности, в рекламных целях.

Эти выставочные экземпляры и вывозил злоумышленник, заезжая на территорию дилерского центра на эвакуаторе. Как выяснила полиция, он нашел скупщика в Сети и договорился о сделке, по которой тот оплачивал вывоз автомобилей.

В том, как именно и с помощью кого он проникал на территорию, еще предстоит разобраться полиции. Но самого его уже нашли и задержали. А кроме того, вычислили местонахождение семи из похищенных машин. Сейчас идет поиск остальных, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Источник:  МВД Медиа
Иннокентий Кишкурно
22.01.2026 
