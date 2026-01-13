#
В Приморье поймали автомошенников, укравших 130 млн рублей

В Находке задержана банда автомошенников, которая обманула более 400 человек

Полиция Приморского края задержала участников мошеннической схемы в продажах легковых автомобилей.

Сообщается, что семь активных участников преступной организации обманули более 400 покупателей на сумму почти 130 млн рублей. Уголовное дело было заведено по обращениям жителей Приморья и других регионов, которые понесли потери при покупке японских иномарок. Злоумышленники размещали объявления о продаже по сильно заниженным схемам и подписывали дистанционные договоры с покупателями через филиалы во Владивостоке и Находке.

В договорах указывались реквизиты подставных физических лиц, с покупателей бралась предоплата, а в случае отказа от сделки деньги не возвращались.

Получив машину, клиент обнаруживал, что заявленным характеристикам и комплектации автомобиль не соответствует, стоимость могла быть иной, а сопроводительные документы могли отсутствовать. Покупатели соглашались забрать «то, что есть», чтобы не остаться и без денег, и без машины. В итоге квартиры дельцов в Находке подвергли обыску, а самих их – пятерых мужчин и двух женщин – задержали. Им грозит лишение свободы до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.

Ранее был задержан 34-летний организатор схемы, сейчас он ожидает приговора.

Источник:  УМВД по Приморскому Краю
