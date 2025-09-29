Мошенники поумнели: как россиян обманывают при продаже автомобиля

#
С наступлением осеннего сезона активность мошенников в автомобильной сфере увеличилась более чем на 20%, согласно информации от службы модерации «Авто.ру». С начала 2025 года на платформе было заблокировано более 17 тысяч мошеннических объявлений.

В экспертной службе выделили пять основных схем, которые используют аферисты. Главной среди них является продажа «идеального» автомобиля по крайне низкой цене.

«Следует насторожиться, если в описании говорится, что это "автомобиль как новый" с минимальным пробегом и при этом он предлагает самую низкую стоимость на рынке», – заявили модераторы.
Также не стоит связываться с продавцами, которые оправдывают низкую цену личной трагичной историей, будь то развод, болезнь или переезд. Еще один сигнал мошенничества – нежелание разговаривать по телефону.

«Если продавец ищет поводы, чтобы избежать обсуждения по телефону и настаивает на переписке в мессенджерах, это уже признак обмана», – предупредили в службе.

Покупателям следует насторожиться, если они сталкиваются с давлением во время разговора и просьбами перевести деньги до личной встречи, например, для брони автомобиля или оплаты бензина для его перегонки из другого города.

Кроме того, мошенники могут выдавать себя за покупателей или посредников, обещающих быструю сделку, и подталкивать продавцов переходить по сомнительным ссылкам, передавать коды из СМС или включать демонстрацию экрана телефона для кражи данных.

«Мошенники, представляясь помощниками иностранного бизнесмена, например, из Китая, часто переводят разговор на тему дополнительного заработка и заманивают в финансовую пирамиду», – добавили в «Авто.ру».

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Источник:  Газета.Ru
