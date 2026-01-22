Вот как будет выглядеть салон нового продвинутого кроссовера Zeekr

Y-Auto опубликовало фотографии салона нового кроссовера Zeekr 8X

Китайское издание Y-Auto опубликовало первые изображения интерьера нового кроссовера Zeekr 8X. Премьера автомобиля ожидается в первом или втором квартале 2026 года. По предварительным данным, цена на топовую версию может достигать около 500 тысяч юаней, что примерно соответствует 5,55 млн рублей по курсу на 22 января 2026 года.

Особенности интерьера Zeekr 8X

Салон 8X во многом напоминает более крупную модель 9X, однако здесь сделали акцент на деталях и создании премиальной атмосферы. Передняя часть оборудована единым блоком экранов, где мультимедийный дисплей совмещен с отдельным экраном для пассажира. Рядом расположен селектор режимов трансмиссии. Центральная консоль Т-образной формы объединяет подлокотники, площадку для беспроводной зарядки и стандартные элементы управления.

Для пассажиров второго ряда предусмотрен другой подход. В отличие от 9X со сдвижным экраном, здесь установлен фиксированный дисплей между двумя люками в крыше салона. Особое внимание производитель уделяет аудиосистеме Naim, которая обещает высокое качество звука. Zeekr позиционирует 8X как один из своих самых технологичных и дорогих проектов.

Технические данные и внешний вид

Zeekr 8X был впервые показан в начале января 2026 года. Известно, что кроссовер получит гибридную силовую установку с общей мощностью в 1400 лошадиных сил. На электротяге автомобиль может проехать до 328 километров. Внешне 8X выполнен в схожем стиле с 9X, который уже поставляется в Россию через параллельный импорт. Машины имеют много общих элементов экстерьера, включая форму кузова и переднюю решётку радиатора, однако 8X будет немного меньше по размерам.

