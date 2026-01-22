Экология
В России начали продавать новый брутальный кроссовер: называем цены

В РФ начались продажи кроссовера Jaecoo EJ6 по цене от 2,95 млн рублей

В 2026 году на российском рынке появится новый бренд Chery – iCaur, который будет делать акцент на брутальных кроссоверах с квадратными кузовами.

Jaecoo EJ6
Jaecoo EJ6

Сейчас же частные дилеры уже привозят такие автомобили из стран, где их продажи уже идут. Один из таких кроссоверов – Jaecoo EJ6, который в Китае известен под названием iCar 03. В КНР бренд пишется без буквы «u».

Jaecoo EJ6 продается преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. В Россию поставлены модели 2024 года с двухмоторным электроприводом мощностью 279 л. с. и крутящим моментом 385 Нм. Запас хода варьируется от 472 до 501 км, в зависимости от емкости аккумулятора. При этом цена на разные версии не отличается.

Jaecoo EJ6
Jaecoo EJ6

Стоимость кроссовера составляет 3 250 000 рублей, но при использовании скидок его можно купить за 2 950 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

Источник:  Auto.ru
Ушакова Ирина
Фото:Peleton
22.01.2026 
0