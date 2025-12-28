#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России выросли штрафы за навязывание услуг: что это значит для водителей
28 декабря
В России выросли штрафы за навязывание услуг: что это значит для водителей
Госдума одобрила увеличение штрафов за...
JAC RF8
28 декабря
Добротный минивэн российской сборки был замечен на дорогах до старта продаж
В РФ зарегистрировали первые семь JAC RF8 до...
Большой полноприводный кроссовер локализуют в РФ – вот что известно
28 декабря
Большой полноприводный кроссовер локализуют в РФ – вот что известно
Jaecoo J8 в России может заменить...

Большой полноприводный кроссовер локализуют в РФ – вот что известно

Jaecoo J8 в России может заменить локализованный кроссовер Jeland VT8

Модель с названием Jeland VT8 проходит сертификацию в России – источник сообщает, что за этим наименованием скрывается известный у нас Jaecoo J8.

Рекомендуем
Раскрыты новинки двух китайских брендов в РФ

В документации, оказавшеся у источника в распоряжении, говорится, что сборкой Jeland VT8 в 2026 году займется «АГМ», бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге. Таким образом, модель пополнит формирующийся модельный ряд Jeland и присоединится на питерском конвейере к «младшему» Jeland VT7. Впервые о сертификации локальных версий обеих кроссоверов сообщалось еще в марте 2025 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Источник уточняет, что Jeland VT8 оснастят 2-литровым двигателем и предполагает, что остальные характеристики также совпадут с Jaecoo J8.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Напомним, это крупный 5-местный кроссовер с габаритами 4820 х 1930 х 1710 мм при колесной базе 2820 мм. Отдача мотора у Jaecoo J8 составляет 249 л.с. и 385 Нм, он агрегатируется с 7-ступенчатым преселективным роботом; привод – полный. В РФ Jaecoo J8 продается по ценам от 4 524 000 до 5 274 000 рублей без учета скидок и от 4 299 000 до 5 049 000 рублей – с использованием спецпрограмм.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
28.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jaecoo J8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв