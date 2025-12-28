Большой полноприводный кроссовер локализуют в РФ – вот что известно

Jaecoo J8 в России может заменить локализованный кроссовер Jeland VT8

Модель с названием Jeland VT8 проходит сертификацию в России – источник сообщает, что за этим наименованием скрывается известный у нас Jaecoo J8.

Рекомендуем Раскрыты новинки двух китайских брендов в РФ

В документации, оказавшеся у источника в распоряжении, говорится, что сборкой Jeland VT8 в 2026 году займется «АГМ», бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге. Таким образом, модель пополнит формирующийся модельный ряд Jeland и присоединится на питерском конвейере к «младшему» Jeland VT7. Впервые о сертификации локальных версий обеих кроссоверов сообщалось еще в марте 2025 года.

Источник уточняет, что Jeland VT8 оснастят 2-литровым двигателем и предполагает, что остальные характеристики также совпадут с Jaecoo J8.

Напомним, это крупный 5-местный кроссовер с габаритами 4820 х 1930 х 1710 мм при колесной базе 2820 мм. Отдача мотора у Jaecoo J8 составляет 249 л.с. и 385 Нм, он агрегатируется с 7-ступенчатым преселективным роботом; привод – полный. В РФ Jaecoo J8 продается по ценам от 4 524 000 до 5 274 000 рублей без учета скидок и от 4 299 000 до 5 049 000 рублей – с использованием спецпрограмм.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках