Авторынок РФ за последние 5 лет — шокирующий график

Автостат: количество новых брендов, созданных специально для России, будет расти

Глобальные автомобильные бренды, в начале 2020 года занимавшие в России ровно три четверти (75%) авторынка, к концу зимы 2025 года оставили за собой лишь 6%. Свидетельствующую об этом инфографику опубликовал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

А китайские бренды за тот же период нарастили свою долю с 3% до 55%. В гораздо меньшей степени, но тоже заметно выросли и традиционные отечественные автомобильные марки – с 22% до 32%.

Эксперт отмечает также и тренд, появившийся в 2023 году: появление у нас так называемых «промежуточных» или «скрытых» автомобильных марок. Такие марки регулярно создаются специально для выпуска и продаж в России – либо китайско-российскими альянсами, либо новыми российскими собственниками бывших глобальных заводов.

В основном это известные китайские модели под новыми именами, хотя встречаются редкие вкрапления вроде бренда Solaris с корейским «наследием». Без малого два года понадобилось таким прокси-брендам, чтобы вырасти с нуля до 7%, а в ближайшее время должно появиться еще несколько – Tenet, Esteo, Jeland, Votour и SKM. По прогнозу эксперта, доля этих марок в ближайшее время будет увеличиваться.

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Источник: Автостат