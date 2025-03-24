Продажи «китайцев» пошли на спад

«Автостат Инфо»: в феврале продажи китайских авто упали на 32%

Китайские бренды стали весомой силой на российском авторынке, и они же наиболее ярко показывают его нынешнее падение. За минувший февраль россияне купили 42 016 легковых автомобилей китайских маркок, и это на 32% меньше, чем годом ранее – в феврале 2024-го в РФ был реализован 61 391 новый автомобиль из Поднебесной. А за первые два месяца 2025 года продажи оказались меньше на 19%: 91 016 новых «китайцев» против 109 909 годом ранее.

Если сравнивать январь и февраль нынешнего года, то тут показатели тоже идут на спад: в феврале продано 49 тысяч китайских машин, что на 19% менее, чем в прошлом году. Источник отмечает, что январь в этом году был довольно активным – по сравнению с первым месяцем 2024 года наблюдался даже рост в несколько сотен машин. Кстати, другой источник прогнозирует, что в марте рынок, в целом, продолжит падать.

Лидер среди китайских марок прежний: Haval в феврале продал 9569 машин, но это на 22% меньше, чем годом ранее. Chery на второй строчке, также с падением: 8385 единиц и минус 17%. Еще активнее падает замыкающий топ-3 Geely: 5093 проданных автомобиля, что на 29% меньше прошлогоднего показателя. В пятерку китайских брендов по итогам февраля вошли также Changan и Omoda – и они тоже заметно «уронили» продажи.

В китайских моделях-бестселлерах по-прежнему значится Haval Jolion, но если в феврале 2024-го его купили 5146 россиянин, то в феврале этого года – лишь 3769, что означает минус 27%. А вот Chery Tiggo 7 Pro Max прибавил на 61%, и результат 3649 проданных экземпляров позволил ему занять второе место. В прошлом году на нем находился Geely Monjaro, который теперь лишь четвертый с падением продаж на 61%. На третьем месте Chery Tiggo 4 Pro, но тоже с падением, на 26%, а замыкает топ-5 новый Changan Uni-S с результатом 1882 проданные машины.

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Источник: Автостат Инфо